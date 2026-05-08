Intesa Sanpaolo, Messina: "Confermiamo l’obiettivo di 10 miliardi di utile"

(Teleborsa) - Il Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina
conferma la solidità della strategia della banca dopo i risultati del primo trimestre 2026
, definito dal CEO "il miglior trimestre di sempre
" per il gruppo bancario.
Nel corso della conference call con gli analisti sui risultati del primo trimestre, Messina ha ribadito la guidance sull’utile netto annuale, sottolineando come la banca continui a migliorare efficienza operativa e generazione di capitale.
"Confermiamo l'obiettivo di 10 miliardi di utile e non è nostro costume cambiare gli obiettivi nel primo trimestre", ha dichiarato il CEO, aggiungendo che "continuiamo a ridurre i costi e a generare capitale".
Messina ha inoltre evidenziato il contributo del modello di business focalizzato sul wealth management e ha ringraziato i dipendenti del gruppo per i risultati raggiunti.
Nel corso della call, il CEO è tornato anche sul tema Generali
, escludendo possibili operazioni straordinarie da parte di Intesa Sanpaolo
nel settore bancario o assicurativo italiano.
"Abbiamo una quota di mercato che non ci permette di intervenire in nessun modo sia nel settore bancario che in quello assicurativo", ha spiegato Messina, precisando che eventuali operazioni incontrerebbero ostacoli di natura Antitrust.
Il manager ha quindi ribadito che "l’Antitrust è un aspetto cruciale che non ci consente di valutare alcuna acquisizione", chiarendo così la posizione del gruppo rispetto alle ipotesi di mercato relative a Generali.