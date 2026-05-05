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Piazza Affari: scambi in positivo per Intesa Sanpaolo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi in positivo per Intesa Sanpaolo
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso creditizio, in guadagno del 2,84% sui valori precedenti.

Il movimento di Intesa Sanpaolo, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 5,848 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 5,667. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 5,55.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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