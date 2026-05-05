Piazza Affari: scambi in positivo per Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso creditizio , in guadagno del 2,84% sui valori precedenti.



Il movimento di Intesa Sanpaolo , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 5,848 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 5,667. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 5,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```