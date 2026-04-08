Piazza Affari: sviluppi positivi per Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il colosso creditizio , che tratta in rialzo del 6,13%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Intesa Sanpaolo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,42%, rispetto a +6,4% del principale indice della Borsa di Milano ).





Lo scenario di medio periodo dell' istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 5,731 Euro. Supporto a 5,653. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 5,809.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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