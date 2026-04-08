Piazza Affari: sviluppi positivi per Intesa Sanpaolo
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il colosso creditizio, che tratta in rialzo del 6,13%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Intesa Sanpaolo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,42%, rispetto a +6,4% del principale indice della Borsa di Milano).
Lo scenario di medio periodo dell'istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 5,731 Euro. Supporto a 5,653. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 5,809.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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