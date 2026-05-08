Milano 15:26
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Nasdaq 7-mag
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Dow Jones 7-mag
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Londra 15:26
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Francoforte 15:26
24.438 -0,91%

Londra: andamento rialzista per NatWest Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento rialzista per NatWest Group
Bene il gruppo bancario inglese, con un rialzo del 2,07%.
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