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/ Londra: andamento rialzista per NatWest Group
Londra: andamento rialzista per NatWest Group
Migliori e peggiori
,
In breve
08 maggio 2026 - 13.00
Bene il
gruppo bancario inglese
, con un rialzo del 2,07%.
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