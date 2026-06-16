Londra: andamento rialzista per NatWest Group

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo bancario inglese , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,89%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a NatWest Group rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di NatWest Group sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 6,297 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 6,199. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 6,395.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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