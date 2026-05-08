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Londra: Intertek Group in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
Londra: Intertek Group in forte discesa
Ribasso per il gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia, che passa di mano in perdita del 4,28%.
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