Milano 17:35
51.836 +0,66%
Nasdaq 20:56
30.554 +3,10%
Dow Jones 20:56
51.796 +1,16%
Londra 17:35
10.431 -0,39%
Francoforte 17:35
24.894 +1,05%

Londra: BP in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
Londra: BP in forte discesa
A picco il gruppo petrolifero inglese, che presenta un pessimo -4,42%.
Condividi
```