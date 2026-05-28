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BT Group scivola in fondo al mercato di Londra
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, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,93% sui valori precedenti.
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