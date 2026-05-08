Male Banca Ifis sul mercato azionario di Piazza Affari

(Teleborsa) - A picco l' Istituto con sede a Venezia , che presenta un pessimo -4,13%.



L'andamento di Banca Ifis nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di breve periodo della banca tricolore mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 22,96 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 21,84. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 24,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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