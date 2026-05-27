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Male Naturgy sul mercato azionario di Madrid

Migliori e peggiori, In breve
Male Naturgy sul mercato azionario di Madrid
Retrocede molto il distributore di elettricità e gas naturale spagnolo, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,48%.
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