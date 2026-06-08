New York: Akamai Technologies in forte calo

(Teleborsa) - Scende sul mercato il provider americano di piattaforme internet per l'e-business , che soffre con un calo del 4,23%.



La tendenza ad una settimana di Akamai Technologies è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dal fornitore americano di software e servizi per siti Web restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 148,5 USD. Il supporto più immediato è stimato a 139,4. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 135,9, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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