New York: brillante l'andamento di Boeing

(Teleborsa) - Bene il colosso dell'aereonautica , con un rialzo del 2,05%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Boeing mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,94%, rispetto a -0,02% dell' indice americano ).





Lo status tecnico di breve periodo del gigante aerospaziale statunitense mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 239 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 232,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 245,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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