New York: exploit di Monster Beverage

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore e fornitore di bevande , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 12,00%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Monster Beverage evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Monster Beverage rispetto all'indice.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Monster Beverage restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 86,16 USD. Il supporto più immediato è stimato a 83,58. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 82,06, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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