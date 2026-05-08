Wall Street positiva. Lavoro USA migliore delle attese

(Teleborsa) - A Wall Street, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 49.591 punti, mentre, al contrario, performance positiva per l' S&P-500 , che continua la giornata in aumento dello 0,84% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Effervescente il Nasdaq 100 (+2,19%); come pure, in rialzo l' S&P 100 (+1,03%).



Sul fronte macroeconomico, l’US Bureau of Labor Statistics ha comunicato che, nel mese di aprile, l’occupazione nei settori non agricoli è aumentata di 115 mila unità, un dato superiore alle attese del consensus, ferme a +65 mila nuovi impieghi. Il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 4,3%, in linea con le aspettative del mercato.



In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti informatica (+2,63%), beni di consumo secondari (+0,72%) e materiali (+0,63%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori sanitario (-0,96%), finanziario (-0,57%) e utilities (-0,50%).



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Cisco Systems (+5,14%), Boeing (+2,88%), Nvidia (+1,85%) e Apple (+1,58%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Salesforce , che continua la seduta con -2,88%.



McDonald's scende dell'1,98%.



Calo deciso per JP Morgan , che segna un -1,67%.



Discesa modesta per American Express , che cede un piccolo -1,16%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Intel (+17,23%), Monster Beverage (+14,44%), Micron Technology (+13,34%) e Qualcomm (+9,05%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su MercadoLibre , che prosegue le contrattazioni a -12,84%.



Sessione nera per Axon Enterprise , che lascia sul tappeto una perdita del 7,27%.



In perdita AppLovin , che scende del 6,77%.

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