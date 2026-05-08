Piazza Affari: andamento rialzista per Ferragamo
(Teleborsa) - Bene la maison del lusso, con un rialzo del 3,65%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Salvatore Ferragamo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la casa di moda italiana rispetto all'indice.
Tecnicamente, Ferragamo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8,923 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,583. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9,26.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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