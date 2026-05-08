Piazza Affari: andamento rialzista per Ferragamo

(Teleborsa) - Bene la maison del lusso , con un rialzo del 3,65%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Salvatore Ferragamo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la casa di moda italiana rispetto all'indice.





Tecnicamente, Ferragamo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8,923 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,583. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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