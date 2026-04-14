Piazza Affari: risultato positivo per Ferragamo

(Teleborsa) - Seduta positiva per la maison del lusso , che avanza bene del 2,39%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Salvatore Ferragamo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo della casa di moda italiana mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 7,913 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 7,443. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 8,383.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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