Piazza Affari: rosso per Ferragamo

(Teleborsa) - Ribasso per la maison del lusso , che presenta una flessione dell'1,94%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Salvatore Ferragamo , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo della casa di moda italiana mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 7,667 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 7,487. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 7,847.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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