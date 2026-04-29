Piazza Affari: violenta contrazione per Ferragamo
(Teleborsa) - Ribasso per la maison del lusso, che passa di mano in perdita del 5,69%.
Lo scenario su base settimanale di Salvatore Ferragamo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della casa di moda italiana. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 7,39 Euro. Primo supporto visto a 7,05. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 6,89.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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