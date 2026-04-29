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Ferragamo scivola in fondo al mercato di Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Ferragamo scivola in fondo al mercato di Piazza Affari
Ribasso per la maison del lusso, che passa di mano in perdita del 5,69%.
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