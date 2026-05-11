Milano 16:40
49.508 +0,44%
Nasdaq 16:40
29.250 +0,05%
Dow Jones 16:40
49.614 +0,01%
Londra 16:40
10.268 +0,34%
Francoforte 16:40
24.289 -0,20%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferragamo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferragamo
Retrocede la maison del lusso, con un ribasso del 3,28%.
Condividi
```