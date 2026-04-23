Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Intercos

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di prodotti cosmetici , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,96%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Intercos mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,48%, rispetto a +0,99% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





L'esame di breve periodo di Intercos classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12,59 Euro e primo supporto individuato a 12,33. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 12,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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