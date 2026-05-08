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Piazza Affari: D'Amico sale verso 9,21 Euro

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: D'Amico sale verso 9,21 Euro
Rialzo per il leader mondiale nel trasporto marittimo, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,64%.
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