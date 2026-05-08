Piazza Affari: si concentrano le vendite su Fincantieri
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il principale complesso cantieristico al mondo, con una flessione del 2,42%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fincantieri, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 11,39 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 11,7. Il peggioramento di Fincantieri è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 11,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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