Piazza Affari: rosso per Fincantieri

(Teleborsa) - Rosso per il principale complesso cantieristico al mondo , che sta segnando un calo del 2,00%.



Lo scenario su base settimanale di Fincantieri rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Osservando il grafico di breve periodo di Fincantieri , si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 13,6 Euro e supporto a 13,42. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 13,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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