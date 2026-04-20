Piazza Affari: rosso per Fincantieri
(Teleborsa) - Rosso per il principale complesso cantieristico al mondo, che sta segnando un calo del 2,00%.
Lo scenario su base settimanale di Fincantieri rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Osservando il grafico di breve periodo di Fincantieri, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 13,6 Euro e supporto a 13,42. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 13,78.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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