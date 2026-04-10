Piazza Affari: scambi negativi per Fincantieri
(Teleborsa) - Retrocede il principale complesso cantieristico al mondo, con un ribasso del 2,56%.
L'andamento di Fincantieri nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di Fincantieri è in rafforzamento con area di resistenza vista a 13,99 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,53. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 14,46.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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