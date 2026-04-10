Piazza Affari: scambi negativi per Fincantieri

(Teleborsa) - Retrocede il principale complesso cantieristico al mondo , con un ribasso del 2,56%.



L'andamento di Fincantieri nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La tendenza di breve di Fincantieri è in rafforzamento con area di resistenza vista a 13,99 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,53. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 14,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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