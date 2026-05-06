Piazza Affari: positiva la giornata per Fincantieri
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il principale complesso cantieristico al mondo, in guadagno del 2,22% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Fincantieri rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Fincantieri mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 11,88 Euro con area di resistenza individuata a quota 12,05. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 11,77.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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