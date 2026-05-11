A New York corre Corning

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di vetri speciali e ceramiche , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 10,05%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Corning mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +29,99%, rispetto a +2,67% dell' indice del basket statunitense ).





Le implicazioni di breve periodo di Corning sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 210,8 USD. Possibile una discesa fino al bottom 196,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 225,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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