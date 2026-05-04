Milano 4-mag
47.478 0,00%
Nasdaq 4-mag
27.652 -0,21%
Dow Jones 4-mag
48.942 -1,13%
Londra 1-mag
10.364 0,00%
Francoforte 4-mag
23.991 0,00%

A New York corre Coinbase Global

Migliori e peggiori
A New York corre Coinbase Global
(Teleborsa) - Ottima performance per la società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia, che scambia in rialzo del 6,77%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Coinbase Global più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'andamento di breve periodo di Coinbase Global mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 208 USD e supporto a 199,1. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 216,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```