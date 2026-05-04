A New York corre Coinbase Global

(Teleborsa) - Ottima performance per la società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia , che scambia in rialzo del 6,77%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Coinbase Global più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'andamento di breve periodo di Coinbase Global mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 208 USD e supporto a 199,1. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 216,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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