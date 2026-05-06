Milano 17:35
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Nasdaq 21:47
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Dow Jones 21:47
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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A New York corre Advanced Micro Devices

Migliori e peggiori, In breve
A New York corre Advanced Micro Devices
Seduta decisamente positiva per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che tratta in rialzo del 17,79%.
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