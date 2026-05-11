Milano 16:15
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Dow Jones 16:15
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Londra 16:15
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Analisi Tecnica: EUR/CAD del 10/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 10/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 maggio

Andamento piatto per il cambio Euro / CAD, che propone sul finale un +0,11%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro nei confronti del Dollaro Canadese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,6197. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,6235. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,6182.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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