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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 10/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 10/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 maggio

Moderatamente al rialzo la prestazione del cross Euro contro la valuta britannica, che chiude con una variazione percentuale dello 0,34%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 0,8685, mentre i supporti sono stimati a 0,8655. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 0,8715.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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