Analisi Tecnica: EUR/GBP del 12/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 aprile
Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro contro la valuta britannica, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,01%.
Osservando il grafico di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza 0,872 e supporto a 0,8704. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 0,8736.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)