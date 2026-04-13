Milano 11:14
47.313 -0,62%
Nasdaq 10-apr
25.116 0,00%
Dow Jones 10-apr
47.917 -0,56%
Londra 11:14
10.567 -0,32%
Francoforte 11:14
23.595 -0,88%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 12/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 12/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 aprile

Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro contro la valuta britannica, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,01%.

Osservando il grafico di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza 0,872 e supporto a 0,8704. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 0,8736.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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