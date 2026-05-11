Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'8/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 maggio
Sostanziale invarianza per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la seduta con un 0%.
Lo status tecnico del FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 50.165, mentre il primo supporto è stimato a 47.946. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 52.383.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)