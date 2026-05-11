Milano 16:16
49.504 +0,44%
Nasdaq 16:16
29.297 +0,21%
Dow Jones 16:16
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Londra 16:16
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Francoforte 16:16
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Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'8/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'8/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 maggio

Sostanziale invarianza per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la seduta con un 0%.

Lo status tecnico del FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 50.165, mentre il primo supporto è stimato a 47.946. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 52.383.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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