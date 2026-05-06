Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 5/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 maggio
Protagonista il principale indice della Borsa di Milano, che chiude la seduta con un rialzo del 2,27%.
L'esame di breve periodo del FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 48.917 e primo supporto individuato a 47.838. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 49.997.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)