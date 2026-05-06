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Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 5/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 5/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 maggio

Protagonista il principale indice della Borsa di Milano, che chiude la seduta con un rialzo del 2,27%.

L'esame di breve periodo del FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 48.917 e primo supporto individuato a 47.838. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 49.997.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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