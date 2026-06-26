Vertiv Holdings, quotazioni in calo a New York

(Teleborsa) - Ribasso per la società che sviluppa e fornisce tecnologie e soluzioni per infrastrutture digitali critiche , che passa di mano in perdita del 6,47%.



L'andamento di Vertiv Holdings nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 297,8 USD. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 313,6. L'indebolimento di Vertiv Holdings è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 291,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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