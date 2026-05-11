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Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (-0,17%)
Il Nasdaq-100 prende il via a 29.185,83 punti
In breve
,
Finanza
11 maggio 2026 - 15.33
L'indice del listino high-tech USA passa di mano con un trascurabile -0,17%, a quota 29.185,83 in apertura.
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