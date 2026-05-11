Milano 16:19
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Dow Jones 16:19
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Londra 16:19
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Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (-0,17%)

Il Nasdaq-100 prende il via a 29.185,83 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (-0,17%)
L'indice del listino high-tech USA passa di mano con un trascurabile -0,17%, a quota 29.185,83 in apertura.
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