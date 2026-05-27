Milano
17:35
49.579
-0,64%
Nasdaq
22:00
29.974
-0,09%
Dow Jones
22:01
50.644
+0,36%
Londra
17:35
10.505
+0,13%
Francoforte
17:35
25.178
-0,03%
Mercoledì 27 Maggio 2026, ore 23.26
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto -0,09%
Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto -0,09%
Il Nasdaq-100 chiude a 29.973,57 punti
In breve
,
Finanza
27 maggio 2026 - 22.03
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Giornata fiacca per l'indice dei titoli tecnologici USA, che porta a casa un modesto -0,09%, terminando le negoziazioni a 29.973,57 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Frazionale rialzo per il Nasdaq-100 che porta a casa un mediocre +0,29%
Borsa: Frazionale rialzo per il Nasdaq-100 che porta a casa un mediocre +0,2%
Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,54%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,33%
Argomenti trattati
USA
(340)
·
Nasdaq 100
(101)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,07%
Altre notizie
Borsa: Il Nasdaq-100 in flessione dello 0,34% alle 19:30
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,78%
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,65%
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,41%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,88%
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,71%
Guide
Investimenti alternativi: cosa sapere prima di puntare su arte, vino, orologi e beni da collezione
Gli investimenti alternativi sono forme di investimento diverse da quelle tradizionali, cioè diverse da azioni, obbligazioni, conti deposito e fondi comuni più diffusi.
leggi tutto