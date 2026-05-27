Milano 17:35
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Nasdaq 22:00
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Dow Jones 22:01
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto -0,09%

Il Nasdaq-100 chiude a 29.973,57 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto -0,09%
Giornata fiacca per l'indice dei titoli tecnologici USA, che porta a casa un modesto -0,09%, terminando le negoziazioni a 29.973,57 punti.
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