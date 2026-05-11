ESMA, necessaria maggiore convergenza nella vigilanza sulla governance dei fondi

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'autorità di vigilanza e regolamentazione dei mercati finanziari dell'UE, ha rilevato che la maggior parte dei gestori di fondi rispetta i requisiti chiave previsti dalla direttiva AIFMD e dal quadro normativo UCITS. Allo stesso tempo, la Common Supervisory Action (CSA) dell'ESMA ha individuato debolezze in materia di governance, in particolare per quanto riguarda l'indipendenza delle funzioni di controllo, la qualità e l'attuazione delle politiche interne e le modalità di esercizio della supervisione da parte del senior management e dei board.



Sebbene la maggior parte delle entità avesse in atto politiche e procedure pertinenti, le autorità nazionali competenti (ANC) hanno riscontrato differenze significative nella loro qualità e nella loro attuazione pratica, soprattutto in base alle dimensioni, alla natura e alla complessità dei partecipanti al mercato interessati. Il rapporto presenta inoltre esempi di buone e cattive prassi individuate nelle funzioni di conformità e audit interno, evidenziando i casi in cui i controlli si sono dimostrati efficaci e quelli in cui è necessario un ulteriore rafforzamento.



La CSA è stata condotta nell'ambito di un quadro di valutazione comune. Le autorità nazionali competenti (ANC) hanno svolto attività di vigilanza per tutto il 2025, utilizzando revisioni documentali e, ove opportuno, ispezioni in loco. Pur riconoscendo l'esito complessivamente positivo della CSA, l'ESMA incoraggia le ANC a dare seguito alle violazioni e alle vulnerabilità individuate, al fine di comprenderne meglio le cause profonde e garantire che vengano attuate tempestivamente azioni correttive efficaci.



(Foto: ESMA)

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