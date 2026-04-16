MPS, Morningstar DBRS: da valutare come composizione nuovo CdA potrà influenzare governance

(Teleborsa) - Sebbene gli eventi che hanno portato al nuovo CdA di MPS e alla reintegrazione di Luigi Lovaglio abbiano evidenziato le continue sfide di governance della banca senese, il suo ritorno offre "maggiore chiarezza sulla leadership in un momento critico per il Gruppo e si prevede che ridurrà l'incertezza sulla direzione strategica e sull'attuazione dell'integrazione di Mediobanca ". Lo afferma Morningstar DBRS in un'analisi sul tema.



I mesi precedenti la nomina sono stati caratterizzati da una "forte instabilità" nella governance della banca. Tra questi, l'esclusione di Lovaglio dalla lista iniziale del consiglio, la sua successiva rimozione dalle responsabilità esecutive e, infine, il suo licenziamento, prima della sua reintegrazione come CEO. Questa sequenza di eventi ha evidenziato le tensioni tra gli azionisti e introdotto incertezza sul processo decisionale, il che, secondo Morningstar DBRS, ha "temporaneamente pesato sulla fiducia degli investitori e sullo slancio operativo".



L'agenzia di rating fa notare che Lovaglio ha svolto un ruolo centrale nella riuscita ristrutturazione di MPS e nella gestione dell'acquisizione di Mediobanca. Sotto la sua guida, MPS ha compiuto progressi sostanziali nella riduzione del rischio di bilancio, nel rafforzamento del capitale e nel ripristino della reputazione. Pertanto, "il suo ritorno al timone rafforza la continuità gestionale in una fase cruciale della trasformazione" del Gruppo a seguito dell'acquisizione di Mediobanca.



Morningstar DBRS prevede che questa nomina ridurrà l'incertezza relativa all'orientamento strategico a medio termine del Gruppo MPS. "Ci aspettiamo inoltre una rinnovata attenzione all'implementazione dell'integrazione di Mediobanca, che sembra aver subito un rallentamento negli ultimi mesi, in parte a causa delle continue controversie in materia di governance - si legge nel report - Ciononostante, date le recenti tensioni tra gli azionisti, resta da valutare come la composizione del nuovo CdA potrà influenzare la futura governance di MPS". Il mantenimento di un'esecuzione operativa efficiente e il continuo progresso nell'integrazione di Mediobanca rimangono elementi chiave per la valutazione del merito creditizio.

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