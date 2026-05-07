Merlini (CAIA): la formazione lungo tutta la catena del valore crea benefici per l'intera industria

"Ci fa piacere constatare che i temi del Salone del Risparmio di quest'anno rispecchiano esattamente le riflessioni che abbiamo sviluppato nel nostro ultimo report, The World Rewired. In questo documento ci poniamo una domanda fondamentale: con l'attuale forma mentis è possibile far fronte ai cambiamenti profondi che stanno avvenendo oggi nei mercati dei capitali? La risposta è certamente no". Lo ha detto a Teleborsa Laura Merlini, Managing Director EMEA di CAIA Association, in occasione della XVI edizione del Salone del Risparmio all'Allianz MiCo di Milano."Durante un intero anno abbiamo realizzato un'indagine coinvolgendo 14.000 membri CAIA e condotto interviste con 120 CEO, CIO e decision maker in otto centri finanziari globali, riscontrando tematiche ricorrenti - ha spiegato - A livello macro emerge come la complessità di un mondo geopoliticamente frammentato stia avendo sempre più un impatto sulle strategie di investimento. Il secondo trend riguarda proprio l'evoluzione del settore finanziario, con la convergenza tra mercati pubblici e privati e un'istituzionalizzazione dei comportamenti nel segmento private wealth. L'ultimo punto fondamentale è la capacità delle organizzazioni di adattarsi a una realtà in continuo cambiamento, affrontando le sfide legate all'intelligenza artificiale, alla governance e alla gestione dei talenti".In merito all'integrazione tra mercati privati e pubblici, Merlini ha commentato che tale convergenza "non è realizzabile senza un adeguato supporto formativo", perchè "entrare nel mercato degli investimenti alternativi richiede specifiche capacità tecniche e di due diligence per analizzare quali operazioni abbiano senso all'interno di un portafoglio destinato al cliente finale, tenendo conto dei profili di rischio e dei doveri fiduciari"."La formazione non deve riguardare esclusivamente il consulente, ma deve estendersi anche al cliente finale, affinché diventi più consapevole delle proprie scelte - ha sostenuto la Managing Director EMEA di CAIA - Secondo questa visione, un incremento della consapevolezza a tutti i livelli della catena del valore apporta un beneficio all'intero settore finanziario e ai suoi partecipanti".