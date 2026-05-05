Amplifon, Francesca Fiore cooptata consigliere indipendente non esecutivo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Amplifon , previo parere del Comitato Remunerazioni e Nomine e con l’approvazione del Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione in qualità di consigliere non esecutivo Francesca Fiore in sostituzione di Nicola Bedin, che ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia dalla data odierna per sopraggiunti impegni professionali legati alla nuova fase di sviluppo dell’azienda di cui è fondatore e amministratore delegato.



Fiore era già stata indicata dall’azionista di maggioranza Ampliter nella lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione in occasione del precedente rinnovo.



Il Consiglio ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di amministratore da parte di Fiore, oltre che la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza, nonché di quelli raccomandati dal Codice di Corporate Governance.



Preso atto delle dimissioni di Bedin, il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto all’integrazione dei comitati di cui era membro il dott. Bedin, nominando Fiore membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nonché membro dell’Organismo di Vigilanza.



Il nuovo consigliere, che ha accettato la nomina, resterà in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci di Amplifon.



Per quanto a conoscenza della Società, né Bedin né Fiore detengono azioni Amplifon.

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