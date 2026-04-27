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Porti, riforma approda in Parlamento

via libera della Ragioneria di Stato

Economia
Porti, riforma approda in Parlamento
(Teleborsa) - La Ragioneria generale dello Stato ha apposto il proprio bollino alla bozza del disegno di legge di riforma del sistema portuale.

Lo rende noto il Mit spiegando che il provvedimento, superato il vaglio tecnico-contabile, è ora pronto a entrare nella fase parlamentare per l’avvio dell’iter di esame e approvazione.

Si tratta di un passaggio che consente al testo di approdare alle Camere e di avviare il confronto politico sulla revisione della governance e dell’organizzazione dei porti.
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