Francoforte: performance negativa per Lufthansa

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia aerea tedesca , con una flessione del 2,82%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Lufthansa rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'esame di breve periodo del vettore aereo tedesco classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 7,922 Euro e primo supporto individuato a 7,688. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8,156.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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