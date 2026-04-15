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Francoforte: performance negativa per Lufthansa

Migliori e peggiori, Trasporti
Francoforte: performance negativa per Lufthansa
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia aerea tedesca, con una flessione del 2,82%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Lufthansa rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'esame di breve periodo del vettore aereo tedesco classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 7,922 Euro e primo supporto individuato a 7,688. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8,156.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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