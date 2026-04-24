Francoforte: scambi negativi per Lufthansa
(Teleborsa) - Rosso per la compagnia aerea tedesca, che sta segnando un calo del 2,23%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lufthansa, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario del vettore aereo tedesco si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 7,213 Euro. Prima resistenza a 7,377. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 7,145.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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