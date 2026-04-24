Francoforte: scambi negativi per Lufthansa

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia aerea tedesca , che sta segnando un calo del 2,23%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lufthansa , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario del vettore aereo tedesco si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 7,213 Euro. Prima resistenza a 7,377. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 7,145.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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