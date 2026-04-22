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/ Francoforte: rosso per Lufthansa
Francoforte: rosso per Lufthansa
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Trasporti
22 aprile 2026 - 13.00
Seduta in ribasso per la
compagnia aerea tedesca
, che mostra un decremento del 2,21%.
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