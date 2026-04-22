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Francoforte: rosso per Lufthansa

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Francoforte: rosso per Lufthansa
Seduta in ribasso per la compagnia aerea tedesca, che mostra un decremento del 2,21%.
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