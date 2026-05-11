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Francoforte: andamento sostenuto per Brenntag

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Brenntag
Scambia in profit il distributore tedesco di prodotti chimici, che lievita dell'1,94%.
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