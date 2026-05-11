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Francoforte: in calo MTU Aero Engines

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
Francoforte: in calo MTU Aero Engines
Retrocede il produttore di motori aeronautici, con un ribasso del 3,34%.
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