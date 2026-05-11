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Francoforte: in calo MTU Aero Engines
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11 maggio 2026 - 13.00
Retrocede il
produttore di motori aeronautici
, con un ribasso del 3,34%.
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