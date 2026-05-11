Francoforte: rosso per Hannover Rueck

(Teleborsa) - Rosso per la principale compagnia di riassicurazioni al mondo , che sta segnando un calo del 2,13%.



L'andamento di Hannover Rueck nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo del colosso delle assicurazioni evidenzia un declino dei corsi verso area 237 Euro con prima area di resistenza vista a 241. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 234,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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