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Francoforte: rosso per Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Siemens Energy
Rosso per il leader delle energie rinnovabili, che sta segnando un calo dell'1,93%.
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