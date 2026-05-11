L'Ecopillola - Crescita Italia 1° trimestre tiene tra incertezza globale e sussulti inflazionistici

(Teleborsa) -registra una, la quale si attesta su livelli positivi nonostante un contesto internazionale segnato dalla crisi geopolitica nel Golfo e da una pressione inflazionistica che condiziona i consumi. Ne parla l'ultimadell'economista, analizzando i principali indicatori macroeconomici nazionali con i relativi confronti internazionali.Non c'è dubbio che i dati provvisori relativi al primo trimestre del 2026 abbiano un significato limitato, in quanto prendono in considerazione due mesi normali e. Ciò premesso, Eurostat ha evidenziato una crispetto al trimestre precedente, con i principali competitor tutti all'interno della fascia compresa tra ladellaed ilregistrato dalla solita. Per quanto riguarda poi la, che ha segnato una crescita delloancora non si vedono gli effetti sull'economia tedesca del superfondo da 500 miliardi destinato a stimolare investimenti ed infrastrutture, anzi, numerosi economisti accusano il governo Merz di utilizzare somme destinate al rilancio dell'economia per coprire invece falle nell'ambito della spesa corrente.Per quanto riguarda gli, i dati del primo trimestre mostrano unarispetto al trimestre precedente, un dato migliore rispetto alla crescita asfittica dell'ultimo trimestre del 2025, ma. Importante evidenziare, però, che il dato ha mostrato una, a causa di un'inflazione balzata a marzo su base annua al 3,5%. Basterà ricordare, a questo proposito, che laha raggiunto in media il costo dcon una punta di 6 dollari in California, prova evidente di come, anche l'economia americana, sia sotto stress a causa della crisi del Golfo.Nel primo trimestre, l’Istat ha evidenziato unarispetto al trimestre precedente, dato che mantiene la crescita 2026 ancoraprevisto dal governo. Una crescita certamente non eclatante, ma conseguenza ineluttabile di una, da una parte, daed incertezza globale e, dall'altra, dalleche rallentano i consumi privati. Tuttavia, è importante evidenziare ladimostrata dalla nostra economia in questo scenario particolarmente delicato. Infatti, la nostra crescita nel periodo intercorrenteè stata delsuperiore sia a quella dell'Eurozona +7%, sia alla crescita registrata in Francia, Germania e Regno Unito. Risultati raggiunti anche grazie allanella nostra capacità di tenere sotto controllo i conti pubblici, come abbondantemente testimoniato dall'andamento dello, che continua a rimanere sotto gli. Personalmente, non ho dubbi anche anche in tempi anche non lontani, in presenza di uno scenario così incerto e preoccupante come l'attuale, lo Spread sui nostri titoli sovrani in passato sarebbe immediatamente schizzato in direzione dei 150-200 basis points o anche peggio.